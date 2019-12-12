Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Çok kuvvetli yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. KIRMIZI KODLU UYARI KALDIRILDI Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için "kırmızı kodlu" uyarının kaldırıldığı açıklandı. ANTALYA İÇİN YAPILAN KIRMIZI KODLU UYARI SONRASI AÇIKLAMA Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısı Antalya için verilmesinin ardından, oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valilik bünyesinde Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturuldu. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı kriz masası, anlık gelişmeleri takip etti.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), itfaiye ekipleri, DSİ ve Karayolları ekipleri de gece boyunca görevlerinin başında oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahminleri doğrultusunda Antalya merkez, Kemer ve doğu ilçelerinde dün saat 18.00'den itibaren etkili olmaya başlayan yağışların gece boyunca etkisini artırdığını söyledi. Yağışların yer yer batı kıyı ilçelerinde de devam ettiğini dile getiren Öztürk, "Son 24 saat içerisinde Antalya merkez ve doğu ilçelerinde metrekareye 100 ile 150 kilogram arasında yağış kaydedildi. En fazla yağış ise Serik ilçesine düştü. Yağışlar bugün öğle saatlerine kadar aynı şekilde devam edecek. Öğleden sonra etkisini azaltarak gün boyunca sürecek." diye konuştu. SERİK'TE ARAÇTA MAHSUR KALMA OLAYI YAŞANDI Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da gece boyunca ciddi bir olay yaşanmadığını bildirdi. Sadece Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde birkaç araçta mahsur kalma vakası olduğunu dile getiren Kısa, "Ekiplerimiz anında müdahale etti, herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki tek katlı bir eve yıldırım düştü. Bir kişi yaralandı, evde de hasar oluştu. Meteorolojik ihbar doğrultusunda ekipler çalışmaya devam ediyor. Tüm personel ve araçlarımızla hala teyakkuzdayız." değerlendirmesinde bulundu.

"YAĞIŞLAR 24 SAATE YAYILINCA ÇOK CİDDİ SORUNLA KARŞILAŞMADIK" Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur da gece boyunca kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Timur, "Beklenen yağış 24 saat gibi geniş bir zamana yayılınca çok ciddi bir etki oluşturmadı. Eğer bu yağış bir ya da iki saatlik bir zamanda düşseydi daha ciddi sorunlar oluşabilirdi." dedi. Öte yandan Uncalı Mahallesi'nde bir aracın üzerine ağaç devrildi, yağışın etkisiyle hasarlı trafik kazalar meydana geldi. ## YURT GENELİNDE BEKLENEN HAVA DURUMU HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Antalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladı RÜZGAR Genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. ANLTAYA'DA EKİPLER TEYAKKUZDA Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce verilen ‘kırmızı kod’ uyarısı sonrası, itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İzinleri iptal olan ekipler 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00’ye kadar nöbet tutmaya başladı. MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BALIKESİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu İZMİR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu AKDENİZ Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden kuvveti ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ÇANKIRI °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu KONYA °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, güneyinin yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinin yağmurlu, Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. BOLU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu DÜZCE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmurlu KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı SAMSUN °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu TOKAT °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu ve sisli TRABZON °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı ile akşam ve gece saatlerinde Ardahan dışında bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmulu, doğusu ile yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ERZURUM °C, 0°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı KARS °C, 2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu