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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Çok kuvvetli yağacak

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre sabah saatleriyle birlikte Antalya'da çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere Akdeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve doğu bölgelerinde de yağışlar görülecek. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde, özellikle yüksek yerlerde kar ve karla karışık yağması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji tarafından Antalya için "kırmızı kodlu" uyarının kaldırıldığı açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Kastamonu, Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Konya'nın güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KIRMIZI KODLU UYARI KALDIRILDI

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya için "kırmızı kodlu" uyarının kaldırıldığı açıklandı.

ANTALYA İÇİN YAPILAN KIRMIZI KODLU UYARI SONRASI AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen renk kodu sistemi çerçevesinde Türkiye'de ilk "kırmızı kod" uyarısı Antalya için verilmesinin ardından, oluşabilecek olumsuzluklara karşı Valilik bünyesinde Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin başkanlığında kriz masası oluşturuldu. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da yer aldığı kriz masası, anlık gelişmeleri takip etti.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT), itfaiye ekipleri, DSİ ve Karayolları ekipleri de gece boyunca görevlerinin başında oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tahminleri doğrultusunda Antalya merkez, Kemer ve doğu ilçelerinde dün saat 18.00'den itibaren etkili olmaya başlayan yağışların gece boyunca etkisini artırdığını söyledi.

Yağışların yer yer batı kıyı ilçelerinde de devam ettiğini dile getiren Öztürk, "Son 24 saat içerisinde Antalya merkez ve doğu ilçelerinde metrekareye 100 ile 150 kilogram arasında yağış kaydedildi. En fazla yağış ise Serik ilçesine düştü. Yağışlar bugün öğle saatlerine kadar aynı şekilde devam edecek. Öğleden sonra etkisini azaltarak gün boyunca sürecek." diye konuştu.

SERİK'TE ARAÇTA MAHSUR KALMA OLAYI YAŞANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa da gece boyunca ciddi bir olay yaşanmadığını bildirdi.

Sadece Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde birkaç araçta mahsur kalma vakası olduğunu dile getiren Kısa, "Ekiplerimiz anında müdahale etti, herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki tek katlı bir eve yıldırım düştü. Bir kişi yaralandı, evde de hasar oluştu. Meteorolojik ihbar doğrultusunda ekipler çalışmaya devam ediyor. Tüm personel ve araçlarımızla hala teyakkuzdayız." değerlendirmesinde bulundu.

"YAĞIŞLAR 24 SAATE YAYILINCA ÇOK CİDDİ SORUNLA KARŞILAŞMADIK"

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur da gece boyunca kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade eden Timur, "Beklenen yağış 24 saat gibi geniş bir zamana yayılınca çok ciddi bir etki oluşturmadı. Eğer bu yağış bir ya da iki saatlik bir zamanda düşseydi daha ciddi sorunlar oluşabilirdi." dedi.

Öte yandan Uncalı Mahallesi'nde bir aracın üzerine ağaç devrildi, yağışın etkisiyle hasarlı trafik kazalar meydana geldi.

## YURT GENELİNDE BEKLENEN HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Antalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladıAntalya’da ‘kırmızı kod’ uyarısı için gece nöbeti başladı

RÜZGAR

Genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

mm

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

m

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ANLTAYA'DA EKİPLER TEYAKKUZDA

Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce verilen ‘kırmızı kod’ uyarısı sonrası, itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İzinleri iptal olan ekipler 12 Aralık Perşembe günü saat 12.00’ye kadar nöbet tutmaya başladı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar'ın kuzey çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden kuvveti ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, doğusunun yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, güneyinin yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinin yağmurlu, Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinin yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 5°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TOKAT °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısı ile akşam ve gece saatlerinde Ardahan dışında bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmulu, doğusu ile yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece karla karışık yağmurlu

VAN °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Dün sabahtan beri antalya şöyle olacak böyle olacak diye haberler yapıyorsunuz 24 saat geçti aradan ...
@vehbi1974 dünmü 1 haftadır aynı terane. haber okutacaklar ya. tıklanmak istiyorlar
Tedbir alınmadığında yaşanan acıları ne çabuk unuttunuz .
olmadigina sukretmemiz lazim bence. neyseki yanildilar. yoksa bu yilin basinda olanlari biliyon.
2 gündür aynı hikaye
şuan çok sağlam sağanak yağıyor
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