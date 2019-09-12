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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.09.2019 06:58 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul ve Kocaeli'de sağanak yağışlar bekleniyor. İşte 12 Eylül Perşembe günü yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

met

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimleri ve Van'ın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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