Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Denizli'nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Hatay'ın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu