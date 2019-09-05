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Meteoroloji'den İstanbullulara yağış uyarısı! 5 Eylül yurtta hava durumu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 05.09.2019 09:03 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün öğleden sonra İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olacağı belirtildi.

Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri, Çanakkale’nin kuzeydoğu ve Balıkesir’in kuzey ilçeleri ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin, öğleden sonra Akdeniz ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA'DA RÜZGAR ŞİDDETİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 28
İzmir: Parçalı bulutlu 33
Bursa: Parçalı bulutlu 31
Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

Kaynak: İHA

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sağanak istanbul 5 eylül 2019 yurtta hava durumu

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