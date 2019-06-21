Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Sel, yıldırım, dolu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Isparta ve Burdur çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Denizli'nin doğu ve Konya'nın batı ilçelerinde saat 21.00'e kadar yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmininde bulunuldu. Duyuruda, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Isparta ve Burdur çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güney, Denizli'nin doğu ve Konya'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'nin güneyi ile Kayseri'nin batısında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Son bir haftadır il merkezi ve ilçelerde aralıklarla devam eden sağanaklardan dolayı meydana gelen sel, Salmanlar-Demirciler, Pirinçlik-Kahyalar ve Kadı-Güneşli köyleri bağlantı yollarına zarar verdi.

Karabük'te aralıklarla devam eden sağanaklardan dolayı bazı köy yolları zarar gördü.

Özellikle kent merkezinde gök gürültüsü ile etkili olan sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşama doğru etkisini atırdı. Sağanaktan dolayı bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zararların giderilmesi çalışmalarının ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için tedbirlerin sürdüğünü ifade eden Uzun, "Bağlantı yollarında herhangi bir sorun yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Derelerde meydana gelebilecek taşkınlara da engel olmak için yağmur suları ile gelen ağaç köklerini ve büyük kayaları akarsu yataklarından çıkartıyoruz. Köylerimizde herhangi bir sorun yaşanmaması için personelimiz ile birlikte 7/24 görevimizin başındayız." diye konuştu.

Çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ara ara meydana gelen sel ve taşkınların kara yollarının bazı kesimlerine zarar verdiğini söyledi.

Özellikle şehir merkezindeki ana arterlerde, Ortahisar ilçesinin bazı mahallelerindeki cadde ve sokaklarda, yine kent merkezinde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarında aşırı yağışa bağlı su baskınlarının gerçekleştiği işaret edilen açıklamada, "İtfaiye Dairesi Başkanlığımız 15 personel, 15 motopomp ve 4 araç, Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız 29 personel, 5 motopomp ve 9 araç, TİSKİ Genel Müdürlüğümüz ise 12 iş makinesi ve 39 personelle ulaşımın normale dönmesi, cadde ve sokaklarda tıkanan rögarların açılması ve su baskını yaşanan ev ve iş yerlerindeki sıkıntıların giderilmesi için müdahaleleri ivedilikle yapmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler önümüzdeki 3 gün boyunca ilimizde gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmekte olup, vatandaşlarımızdan oluşması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını istirham eder, Trabzon Büyükşehir Belediyemizin tüm birimleriyle muhtemel olumsuzluklara karşı görev başında olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.