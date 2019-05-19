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Meteoroloji'den o bölgelere sıcaklık uyarısı

okan.akin okan.akin
HABER  | 19.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji'den o bölgelere sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 3 İLA 6 DERECE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sıcaklık uyarı

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