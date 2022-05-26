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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte il il 26 Mayıs hava durumu...

26.05.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 26 Mayıs için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının da iç ve batı bölgelerde artması bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte il il 26 Mayıs hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahminlerini duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(26 Mayıs – 1 Haziran 2022) Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi. İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporunun detayları!

01

SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

02

TOZ FIRTINASI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz fırtınası bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 29

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Avrupa Yakası öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19

Erzurum: Az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu 29

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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