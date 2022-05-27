Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! İşte il il 27 Mayıs hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Mayıs için hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Çankırı, Karabük, Bolu, Düzce, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yakasının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21

Diyarbakır: Az bulutlu 31

İHA

