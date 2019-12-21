Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, İzmir çevreleri ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde puslu
İZMİR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
SİVAS °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KARS °C, 11°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
VAN °C, 8°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ŞANLIURFA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
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