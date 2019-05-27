Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin sitesinde hava sıcaklıklarına ilişkin yapılan uyarı şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının;

Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de 38, Denizli, Düzce ve Malatya’da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

BU SAATLERE DİKKAT



Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.