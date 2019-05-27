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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 27.05.2019 07:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda hafta başından itibaren hava sıcaklıklarının, Afrika üzerinden gelen sistemle birlikte 5-10 derece yükseleceği belirtildi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin sitesinde hava sıcaklıklarına ilişkin yapılan uyarı şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının;

Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de 38, Denizli, Düzce ve Malatya’da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

BU SAATLERE DİKKAT

Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.

27 MAYIS İL İL HAVA DURUMU

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji genel müdürlüğü afrika sıcakları

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