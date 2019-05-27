Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Afrika sıcakları geliyor

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin sitesinde hava sıcaklıklarına ilişkin yapılan uyarı şöyle:
Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının;
Ankara’da 34, İstanbul’da 31, İzmir’de 35, Şanlıurfa’da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye’de 38, Denizli, Düzce ve Malatya’da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır’da 35, Kayseri ve Isparta‘da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.
BU SAATLERE DİKKAT
Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir.
27 MAYIS İL İL HAVA DURUMU
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 21°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu
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