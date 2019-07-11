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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 11.07.2019 07:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün İstanbul'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji'nin sitesinde birçok il için de 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Kırşehir, Yozgat, Isparta ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbul'da ise bugün havanın, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SABAH SAATLERİNDE YAĞMUR BAŞLADI

İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Kimi bulduğu poşetle yağmurdan korunmaya çalıştı kimi ise bir parça kartonla ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı.

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HAVA SICAKLIĞI

Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (3 ila 8 derece)azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Tekirdağ ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), İç Ege , Göller Yöresi, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nde önce güney ve batı zamanla kuzey ve batı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde (50-70 yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BİRÇOK İL İÇİN 'SARI' VE 'TURUNCU' UYARI

Meteoroloji'nin sitesinde ayrıca, birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' uyarı verildiği de görüldü. 'Sarı' uyarı için Meteoroloji'nin sitesinde "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." ifadeleri yer alırken, 'turuncu' uyarı ise, "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." ifadeleri ile tanımlanıyor.

Bugün için 'turuncu' uyarının verildiği iller; Afyon, Burdur, Denizli, Isparta, ve Konya.

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İL İL HAVA DURUMU

BALIKESİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçeleri başta olmak üzere öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tehmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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