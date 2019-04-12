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Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.04.2019 07:54 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan'da beklenen hava durumuyla ilgili son açıklamasını yayınladı. Alınan son tahminlere göre, özellikle öğlen saatlerinden sonra başlayacak yağışla birlikte rüzgarın da etkisini göstereceği açıklanırken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı. İşte bugün beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 12 Nisan Cuma günü için hava durumu tahminleri geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevreleri ve Antalya'nın kuzey ve batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarlar ise genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA'DA BEKLENEN HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor..

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