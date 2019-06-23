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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (23 Haziran bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.06.2019 08:40 | Son Güncelleme

Son hava durumu tahminiyle ilgili Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İBB Başkanlığı seçimleri için bugün sandık başına gidilen İstanbul'da havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (23 Haziran bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Bartın, Kastamonu, Sinop, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt’un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün seçim heyecanı yaşayan İstanbul’da ise havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklığının ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İL İL HAVA DURUMU (SON TAHMİNLER)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz’in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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meteoroloji hava durumu 23 haziran hava durumu hava durumu tahmini istanbul hava durumu

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