Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (23 Haziran bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Bartın, Kastamonu, Sinop, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt’un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İSTANBUL HAVA DURUMU Bugün seçim heyecanı yaşayan İstanbul’da ise havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. HAVA SICAKLIKLARI Hava sıcaklığının ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. İL İL HAVA DURUMU (SON TAHMİNLER) MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BALIKESİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu MANİSA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 30°C

Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. DOĞU ANADOLU Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu MALATYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu VAN °C, 29°C

Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU