Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (23 Haziran bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Kırşehir, Nevşehir, Bartın, Kastamonu, Sinop, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt’un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün seçim heyecanı yaşayan İstanbul’da ise havanın 32 derece, parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklığının ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
İL İL HAVA DURUMU (SON TAHMİNLER)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz’in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah ve gece saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
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