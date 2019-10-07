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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Birçok ilde sağanak yağışlar bekleniyor...

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.10.2019 07:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre yurdun doğusunda rüzgarlar etkili olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar görülecek. İstanbul'da ise günlerdir etkili olan yağışlar bugün ara verirken, gece saatlerinden itibaren tekrar yüzünü gösterecek.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Birçok ilde sağanak yağışlar bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Antalya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sivas ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

1

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

2

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Muğla'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

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