Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! İstanbul ve Ankara'ya yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Giresun, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği

tahmin ediliyor.

İstanbul ve Ankara'da ise öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde gün içerisinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.