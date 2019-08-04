Mynet Trend

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 04.08.2019 09:08 | Son Güncelleme

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'un Anadolu yakasında da bugün yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Sakarya'nın doğusu, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması bekleniyor. Bu bölgeler için Meteoroloji'den 'sarı' uyarı da yapıldı.

SARI UYARI

Meteoroloji'nin sitesindeki açıklamada sarı uyarı için, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer alıyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT

Öte yandan, bugün İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise Batı ve kuzeybatı, güney kesimlerde yer yer güneybatı, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı bulutlu, Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Bursa: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40


Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldıSıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
Gece evlere girip uyuyan vatandaşları izliyordu! YakalandıGece evlere girip uyuyan vatandaşları izliyordu! Yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü Karadeniz Düzce

En Çok Okunan Trend Haberler

Genç kıza annesi ve kardeşinin gözleri önünde...

Genç kıza annesi ve kardeşinin gözleri önünde...

Festival alanında patlama: Çok sayıda yaralı var!

Festival alanında patlama: Çok sayıda yaralı var!

Her geçen dün daha da büyüyor! 'Yardım istiyorum'

Her geçen dün daha da büyüyor! 'Yardım istiyorum'

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Saat vererek açıkladılar!

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Saat vererek açıkladılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurbanlık alacaklar bu uyarılara dikkat

Günler kaldı! Bu uyarılara dikkat

Hatay'da genç mühendis billboard ilanıyla iş arıyor

Bir yıl denedi sonuç alamayınca bu afişleri astırdı

E-5'te tehlikeli yolculuk!

Canını hiçe saydı! Yürekleri ağza getiren görüntü

Anız yakmanın 3 yıla kadar hapis cezası var

Sıkça yapılıyor ama dikkat: 3 yıla kadar hapis cezası var

Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja koştu

Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı

Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı

Gece evlere girip uyuyan vatandaşları izliyordu! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.