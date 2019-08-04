Meteoroloji'den son hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçeleri, Sakarya'nın doğusu, Samsun'un doğu ilçeleri ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 km/m2) olması bekleniyor. Bu bölgeler için Meteoroloji'den 'sarı' uyarı da yapıldı.

SARI UYARI



Meteoroloji'nin sitesindeki açıklamada sarı uyarı için, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer alıyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT



Öte yandan, bugün İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.