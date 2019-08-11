Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Bayramın birinci gününde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize sağanak yağışın etkisi altında olacak. Diğer illerde ise hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul'da ise hava güneşli olacak.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?



Yapılan son değerlendirmeye göre Kurban Bayramı'nda hava sıcak olacak. Bayramın ilk günü Doğu Karadeniz'de yağmur bekleniyor.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ SICAKLIKLAR ARTIYOR

Bayramın ikinci gününde tüm yurdu sıcak hava bekliyor olacak.

Bayramın 3. ve 4. gününde ise sıcaklığın tüm yurtta artması bekleniyor.

BAZI İLLERDEKİ HAVA DURUMU

Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara’da 32-35, İstanbul’da 30-33, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Samsun’da 28-30, Erzurum’da 29-32, Bursa ve Adana’da 35-37, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında olması tahmin ediliyor.

