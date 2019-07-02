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Meteoroloji'den son hava durumu tahmini: Sıcaklıklar artıyor...

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.07.2019 07:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren - ila 4 derece artacağı tahmin edilirken, bazı bölgelerde hafif ve orta kuvvetle rüzgarlar bekleniyor. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerden başlayarak 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarlar genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu

SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu

KARS °C, 24°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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