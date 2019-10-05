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Meteoroloji son hava durumu tahmini! (Sıcaklıklar azalıyor, kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava etkili)

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.10.2019 08:11 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi. Gece saatlerinde batıdan gelen rüzgarlı ve yağmur etkisini sürdürecek. İç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalırken; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da yağmur etkili olacak. Özellikle Muğla, Antalya Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sağanak yağış ve dolunun etkili olması beklenirken; Akdeniz ve İç Anadolu'da rüzgar nedeniyle vatandaşların ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji son hava durumu tahmini! (Sıcaklıklar azalıyor, kuvvetli rüzgar ve yağışlı hava etkili)

Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

5 ekim hava durumu meteoroloji

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor

AKDENİZ VE KARADENİZ'DE YAĞIŞA VE DOLUYA DİKKAT

Yağışların; Muğla, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenirken; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KM

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA KAÇ GÜN SÜRECEK?

Yağışlı havanın 6 Ekim Pazar günü Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de etkili olduktan sonra pazartesi günü yurdumuzu terk etmesi ve aynı gün yurdumuzun batısının (Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege) yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR SALI GÜNÜ YÜKSELECEK

Mevsim normalleri civarı ve yağış alan yerlerde yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıklarının 08.10.2019 Salı gününden itibaren tüm yurtta tekrar artacağı tahmin ediliyor.

6 ekim meteoroloji hava durumu

Alınan son verilere göre yurt genelinde hava durumu şöyle...

İL İL HAVA DURUMU (5 EKİM)

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Afyonkarahisar çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinin, gece saatlerinden sonra ise Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimi ve Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyorİstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Konya'nın batı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve Bölgenin güneyinde fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleye kadar hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde gece saatlerinden sonra kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği Tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden sonra kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğu, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Kuzey Ege ile ilk saatlerde Güney Ege’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeybatı, zamanla güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), Güney Ege’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz ile akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısında 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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