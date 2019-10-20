Meteoroloji uyardı! Türkiye genelinde etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor. (AA)
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