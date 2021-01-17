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Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

17.01.2021 08:57 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji 14.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtilerek, “Yağışların öğle saatlerinden itibaren Bitlis, Hakkari, Muş ve Van ilinin güneyinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan orta kuvvette, yer yer hamleli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Muş 3, Bitlis 1, Van ve Hakkâri’de 5 derece olması beklenmektedir. Bitlis, Muş, Hakkari ve Van ilinin güneyinde görülecek olan kar yağışının öğle saatlerinden sonra aralıklı yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mevcut bulunan kar katmanının üzerine, beklenen kuvvetli yağışların gelmesiyle eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

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