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Metin Akdülger ile Cansu Akın aşkı sosyal medyayı salladı!

20.05.2021 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda rol aldığı yapımlar ile adından söz ettiren Metin Akdülger ile ünlü Youtuber Cansu Akın'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Akın, son paylaşımları ise bu aşkı doğrular nitelikte.

Yaptığı paylaşımlar ile yakayı ele veren Metin Akdülger ile Cansu Akın ikilisinin arasında geçenler merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar Akın'ın son paylaşımını Metin Akdülger evinde çektiğini iddia etti.

Yılın bomba aşk iddiası: Metin Akdülger ile Cansu Akın aşk mı yaşıyor?

Son zamanlarda adı aşk dedikodusuna karışan Metin Akdülger, Cansu Akın cephesinde yeni gelişme yaşandı.

Yılın aşkı sosyal medyanı gündeminde

Yılın aşkı sosyal medyanı gündeminde
Sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen aşk iddiası ünlü YouTuber Cansu Akın’ın son Instagram paylaşımının gizli yaşadığı aşkının evinde çekildiği ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu, son zamanlarda rol aldığı Şahsiyet, Atiye gibi başarılı yapımlar ile adından söz ettirse de özel hayatıyla pek ekranlarda yer almıyor.

Karşılıklı takiptiler

Karşılıklı takiptiler
Öte yandan sosyal medya üzerinden karşılıklı takipte olan çift, haklarında çıkan ilişki yaşadıkları iddialarına karşılık ikilinin hala sessizliğini koruyor olması ise ortaya atılan dedikoduların doğru olduğunu düşündürüyor.

O fotoğraf iddiaları alevlendirdi

O fotoğraf iddiaları alevlendirdi
Sık sık gündeme gelen ikilinin yaşadığı aşk iddiası dün Cansu Akın’ın son paylaşımı ile tekrar alevlendi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı o karelerin Metin Akdülger’in evinde çekildiğini iddia etti. Ancak konuya ilişkin iki taraftan da bir açıklama gelmedi.
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Anahtar Kelimeler:
Atiye dizisi Metin Akdülger
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