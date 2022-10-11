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Metin Akpınar Altın Portakal'da yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu: "Türkiye cahil bir ülkedir"

11.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali'ne Metin Akpınar'ın sahnede yaptığı bir konuşma damga vurdu. Altılı masaya övgüler yağdıran Akpınar'ın Türkiye için söylediği sözler ise tartışma yarattı. İşte "Ben necip Türk Milleti'nin kararlarından ve allekliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım" ifadelerini kullanan Akpınar'ın konuşmasının devamı...

Türk sinemasının önemli isimlerinden Metin Akpınar, Antalya'da yaptığı bir konuşma nedeniyle sosyal medyaya damga vurdu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Altın Portakal Film Festivali'ne konuşmacı olarak katılan Akpınar'ın sözleri tartışma yarattı. Eğitim sistemini sert sözlerle eleştiren Akpınar'ın konuşmasındaki ifadeler dikkat çekti.

ALTILI MASAYA ÖVGÜ

Konuşmasının başında altılı masaya değinen Akpınar, "Yeniden parlamenter sisteme geçme kararında birleştiler. Ayrı düşünen partiler, ayrı programları olan, manifestoları olan insanlar bir araya geldiler bu iş için, artık sandık emniyeti seçimin emniyeti bakımından, sandık güvenliğini korumak anlamında anlaştılar tamam. Yok şimdi kim bakan olacak, kim kültür bakanı olacak, kim başkan olacak, başkan olur mu, olmaz mı, biz noteriz, noter değiliz, masadan kim kalkar, kalkarsa biz ne yaparız, dağılır mıyız?, Birliğe devam mı ederiz, falan gibi şeyler basının çok üstünüze geldiği olaylardır. Bu taleplerde bulunmayın. 6'lı masadan ümidinizi kesmeyin. Kurtarıcı olacak" dedi.

akpı

"TÜRKİYE CAHİL BİR ÜLKEDİR"

Daha sonra Türkiye'deki eğitim sistemini eleştiren Akpınar'ın sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Akpınar sözlerine şu ifadelerle devam etti;

Seküler, laik, pozitivist, Kemalistsinizdir, ne mutlu bana. Ama bir de karşı tarafta kocaman yüzde 51 var. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben necip Türk Milleti'nin kararlarından ve allekliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar, niye, çünkü (onu seçenlerin) ortalama eğitim seviyesi ilkokul beş. Daha liseden mezun bile olamadılar.

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Metin Akpınar Pınar film festivali
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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Seni beğenerek izlediğim günlere yazık işte sizin demorasi anlayışınız bu 52 ile seçilenede onu seçenede hakaret etme haddini kendinizde görüyorsunuz ama az kaldı 2023 haziran a yine size hafdinizi bildiririz evelallah
Okuyanda cahil bu ülkede .
AYNEN DOĞRU .

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