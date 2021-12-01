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Metin Akpınar’dan sonra Müjdat Gezen’den dikkat çeken Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar açıklaması

01.12.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müjdat Gezen, Youtube’da yayınlanan bir programa konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde Metin Akpınar’ın yaptığı, "Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Ama aktör kumaşı zayıf" sözleri üzerine Müjdat Gezen, iki ismi çok beğendiğini belirtti.

Metin Akpınar’dan sonra Müjdat Gezen’den dikkat çeken Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar açıklaması

Usta sanatçı Müjdat Gezen, Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube kanalında katıldığı programda, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde sanatçı Metin Akpınar'ın "Cem Yılmaz'ı çok beğeniyorum. Ama aktör kumaşı zayıf" sözleri gündem olmuş; Akpınar daha sonra "Dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum" diye konuşmuştu.

Metin Akpınar'ın &quot;Çok beğeniyorum ama aktör kumaşı zayıf&quot; sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıtMetin Akpınar'ın "Çok beğeniyorum ama aktör kumaşı zayıf" sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt

MÜJDAT GEZEN: İKİSİNİ DE BEĞENİYORUM

Sanatçı Müjdat Gezen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yeni gelen kuşakların kendilerinden çok daha iyi olduğunu söyleyen Gezen, Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar’ın oyunculuğunu çok beğendiğini söyledi.

Müjdat Gezen politik atmosfere dair konuştu. Gezen, “Sokağa adım attığınız anda politika başlar. Ekmeğe, benzine zam gelmesi politik meseledir. Benim en büyük kusurum, bağımsız olmayı taraflı olmaya tercih etmem. Yarın iktidar değişsin aynı şeyleri yeni gelen iktidara da yapacağım” dedi.

SAVAŞ DİNÇEL ANISI

En yakın dostu Savaş Dinçel ile hapishane anılarını da anlatan Gezen, Dinçel'in kollarında öldüğünü söyledi.

Gezen, "Savaş, 'kolum yanıyor, ben ölüyorum" dedi, eşi Sumru 'yapma şu şakaları' dedi ama maalesef kurtaramadık" cümlesi ile anlattı dostunun ölümünü.

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Müjdat Gezen
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