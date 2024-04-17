Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu Müge Anlı'da annesini arıyor! Meğer İbrahim Tatlıses'in filminde oynamış... İşte o fotoğraf

Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğunu açıklayan ve günlerce magazin gündeminde kalan Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor.

Annesi Suphiye Ormancı’nın altı çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu, “İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından dava da ismi geçen Uğur Dündar'dan açıklama gecikmedi.

MÜGE ANLI'YA ÇIKTI

Her açıklaması çok konuşulan Duygu Nebioğlu şimdi de Müge Anlı canlı yayınında annesini arıyor. Babası Metin Akpınar'ı bulma sürecini ve yaşadıklarını tek tek anlatan Nebioğlu annesi hakkındaki açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

'İBRAHİM TATLISES'İN FİLMİNDE...'

10 yıldır annesi ile görüşmediğini söyleyen Duygu Nebioğlu annesinin ünlü isimlerle arkadaş olduğunu ve İbrahim Tatlıses'in filminde de rol aldığını dile getirdi.

FOTOĞRAFI İLK KEZ YAYINLANDI

Şimdilerde Almanya'da yaşadığı bilinen Suphiye Ormancı’nın fotoğrafları da canlı yayında ilk kez verildi.

Müge Anlı Ormancı’ya 'Çocuklarınıza açıklama yapmak zorundasınız sarılmak zorundasınız. Bunun için arayın' diyerek seslendi.





