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Metin Akpınar kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.03.2018 10:26 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Metin Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk filmleri için iki kanaldan telif istedi. Ancak açtığı dava 'Oyuncunun herhangi bir hakkı yok' denilerek reddedildi

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Metin Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.

6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor.

'ESERLERİN KORUMA SÜRESİ GEÇMİŞ'

Metin Akpınar, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi. Davalı kanal ise cevap dilekçesinde şöyle dedi:

"Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz"

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Paraya doymuyorlar...O filmde bir sen mi oynadın Metin Akpınar...
Büyük bir ustasın. Yıllar önce Çekilmiş ortak bir film ve artık millete mâl edilmiş anonim olmuş bu saatten sonra neyin talebi neyin derdi bu ustam. Tek sen kaldın diğerlerini iyi bilirdik seni de öyle biliyoruz arkadaşların hayattayken neden yapmadın. O filmler bu şekilde yıllardır dönüyor kanallarda ne starı kanal 7si yereller olmak üzere bir sürü kanalda var
Büyük haksızlık bence kolay yetişmiyor böyle insanlar allah gecinden versin ama ölünce ah vah edersiniz..
Tamam güzel de Metin akpınar kaybetti de BANA MI KAYBETTİ...
metin akpınar oyuncudur.rol gereği ücretini almıştır.filmler yönetmen ve yapımcınındır ve o dava açar telif ister.aynı zamanda 70 dönem fimler 50 yıl geçtiği için sanırım telif hakkı da kalmadı
METİN AKPINARIN YOKMUŞTA KİMİN HAKKI VARMIŞ O FİLMLERDE.. BÖYLE BÜYÜK BİR USTANIN SENELERCE SIRTINDAN BEDAVA PARA KAZANDINIZ. ŞİMDİ BİR TELİFİ BİLE ÇOK GÖERÜYORSUNUZ.. AYP BE
parayaaa doymuyorsun sendee metin beyy. kefenin cebii yokk
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