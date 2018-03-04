Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor. Metin Akpınar; Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire ve Mavi Boncuk gibi filmleri için Kanal 7 ve Star TV'ye iki ayrı telif davası açtı.

6 filmiyle ilgili Kanal 7'ye açılan dava "Oyuncunun herhangi bir hakkı yok" denerek reddedildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda 5 filmi için Star TV'ye açtığı dava ise sürüyor.

'ESERLERİN KORUMA SÜRESİ GEÇMİŞ'

Metin Akpınar, kanalın filmleri kendisinden izin alınmadan yayımladığını savundu ve kanaldan telif istedi. Davalı kanal ise cevap dilekçesinde şöyle dedi:

"Filmler, 1972-1974 yapımı. Eserlerin koruma süresi geçmiş ve 20 yıl sonra alenileşmiştir. Davanın reddini isteriz"

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