Metin Arolat gözyaşlarını zor tuttu! 'İntihar değil, depresyona girdim'

1995 yılında hem 'Dert Değil' şarkısıyla hem de bu şarkıya çektiği kliple adını duyuran şarkıcı Metin Arolat, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' isimli programına katıldı.

Ağabeyinin ölümünün kendisi ve ailesi için çok büyük travma olduğunu anlatan ünlü şarkıcı, "Büyük bir travma yaşadım. Hâlâ da her gece konuşmadan uyuyamam ağabeyimle" dedi.



Tarkan, Demet Sağıroğlu ve Hadise gibi ünlü şarkıcıların birçok klibine yönetmen olarak imza atan Arolat, hayatının en büyük dramını şu sözlerle anlattı; "Çok büyük bir travmaydı ağabeyimi kaybetmem. Büyük bir travma yaşadım. Hala da her gece konuşmadan uyuyamam ağabeyimle. Çünkü benim bildiğim o yaşa kadar ben şımarık bir kardeştim, geç de doğmuşum."



"Ağabeyim üniversitede okuyordu, ben üniversiteye yeni başlamıştım. Annemle ağabeyim arasında şu konuşmaya bile şahit olmuştum: Annem diyor ki ağabeyime, 'Ya Demir, Metin şimdi okula başladı. Bir tane spor ayakkabı varmış, markasını da bilmiyorum."



"O zaman Türkiye'de markalı şeyler yok, Amerikan pazarında görmüşüm. Okula da başlamışım, bakmışım milletin üstünde bir şeyler var. Ağabeyim demiş ki 'Anne bu ay ben idare edeyim arkadaşlarımı. O şimdi yeni başladı üniversiteye, ister öyle şeyler. Bana para yollamayın, Metin'e ayakkabı alın' Burada benim şımarıklığım var, 'Ayakkabı geliyor!' olmuştum."