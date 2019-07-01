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Metin Uca Mehmet Ali Erbil’in ne zaman taburcu olacağını açıkladı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

Sunucu Metin Uca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mehmet Ali Erbil'in ne zaman taburcu olacağını açıkladı.

Metin Uca Mehmet Ali Erbil’in ne zaman taburcu olacağını açıkladı

Şovmen Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 8 ay önce evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırılmış ve uzun bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Geride bıraktığımız aylarda hakkında müjdeli haberler almaya başladığımız Erbil’in, Haziran ayının sonunda taburcu olacağına dair haberler çıkmıştı. Yeni başlayan ayla birlikte Erbil’in taburcu olduğuna dair bir haber gelmezken hayranları meraklanmaya başladı.

İYİ HABER METİN UCA’DAN GELDİ

Mehmet Ali Erbil’in ne zaman taburcu olacağını herkes ablasının ya da kızının ağzından duymayı beklerken sevindirici haberi Erbil’in yakın dostu sunucu Metin Uca verdi. Ünlü şovmenin doktoru Jan Klod Kayuka ile bir yemekte buluşan Uca sosyal medya hesabından şu satırları paylaştı:

“Resimdeki beyefendi ülkemizin yüzakı hekimlerinden biri… İki yıl önceki rahatsızlığımda bilgisine deneyimine dostluğuna sığındığım Jan Klod Kayuka ile Bodrum gecelerinde karşılaşınca hem şahane sohbet ettik hem de güzel bir haber verdi. Uzun süredir rahatsızlığı devam eden ünlü sunucu arkadaşım Mehmet Ali Erbil eski sağlıklı günlerine kavuştu ve bu çarşamba artık taburcu oluyor. Beni de 2 yıl önce sağlığıma kavuşturan değerli doktorlarımın arasında özel bir yeri olan Kayuka'nın bu güzel haberini ilk benden duyun istedim.”

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metin uca Mehmet Ali Erbil

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