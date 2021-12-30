Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi! "Seni buldum"

"Deli Yürek", "Vizontele Tuuba", "Çok Güzel Hareketler Bunlar" gibi birçok projede rol alan Metin Yıldız, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ceylan Yılmaz ile nikah masasına oturdu. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine giren çifti, ailesi ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

İkilinin bir hayli neşeli ve heyecanlı olduğu görüldü. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan çift, mutlu günlerinde çekilen fotoğraflarını da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

"HAYAT BİZE MUTLU OLMA ŞANSI VERDİ"

Daha önce, "Her şey çok güzel gidiyor, Allah bozmasın" açıklamasını yapan Yıldız, eşiyle birlikte verdiği bu pozu sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu, "Kendim kendimize bir ömür mutluluklar diliyorum Ceylan Yılmaz... Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum..." açıklamasını yaptı.

Takipçileri de tebrik mesajlarıyla Yıldız ve Yılmaz'a destek oldu.

