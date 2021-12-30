MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi! "Seni buldum"

Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi! "Seni buldum"

30.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metin Yıldız birlikte olduğu Ceylan Yılmaz ile dünyaevine girdi. Yıldız mutlu anlarını paylaşarak " Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum..." dedi.

Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi! "Seni buldum"

"Deli Yürek", "Vizontele Tuuba", "Çok Güzel Hareketler Bunlar" gibi birçok projede rol alan Metin Yıldız, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ceylan Yılmaz ile nikah masasına oturdu. Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde dünyaevine giren çifti, ailesi ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

İkilinin bir hayli neşeli ve heyecanlı olduğu görüldü. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan çift, mutlu günlerinde çekilen fotoğraflarını da Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

3299783_6f7829541e645c9c802158f0688dd4b1_640x640

"HAYAT BİZE MUTLU OLMA ŞANSI VERDİ"

Daha önce, "Her şey çok güzel gidiyor, Allah bozmasın" açıklamasını yapan Yıldız, eşiyle birlikte verdiği bu pozu sosyal medya hesabından paylaşarak, mutluluğunu dile getirdi.

Ünlü oyuncu, "Kendim kendimize bir ömür mutluluklar diliyorum Ceylan Yılmaz... Hayat bize mutlu olma şansı verdi sevdiğim. Seni buldum..." açıklamasını yaptı.

Takipçileri de tebrik mesajlarıyla Yıldız ve Yılmaz'a destek oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Laz Ziya'nın kızı ortaya çıktı Laz Ziya'nın kızı ortaya çıktı
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
Hiç çekinmedi! Küvetten pozlarHiç çekinmedi! Küvetten pozlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

El ve ayaklara dikkat! Omicron'da yeni belirti

El ve ayaklara dikkat! Omicron'da yeni belirti

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

Nedim Şener ve Murat Ongun kavgası!

Nedim Şener ve Murat Ongun kavgası!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Ronaldinho’nun 2. eşinden göğüs dekolteli paylaşım!

Ronaldinho’nun 2. eşinden göğüs dekolteli paylaşım!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Başkasına kaçıp çocuk yaptı! Aldattığı kocasıyla canlı yayında kapıştı

Başkasına kaçıp çocuk yaptı! Aldattığı kocasıyla canlı yayında kapıştı

Bikinisini giyip sere serpe poz verdi!

Bikinisini giyip sere serpe poz verdi!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

Gönül Dağı'nın Asuman'ı göğüs dekoltesiyle nefes kesti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.