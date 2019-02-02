Metro istasyonunda siyahi kadına yönelik şiddete tepki yağıyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 02.02.2019 08:23 | Son Güncelleme

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir metro istasyonunda hamile siyahi kadının güvenlik güçleri tarafından şiddete maruz kalması tepkiye neden oldu.

Gazeteci aktivist Lovette Jallow, sosyal medya hesabından, Hötorget metro istasyonunda hamile siyahi kadının, metro görevlileri tarafından şiddete uğradığını gösteren video paylaştı.

Görüntüde, hamile olduğu anlaşılan siyahi kadın, 5 yaşındaki kızının yanında güvenlik görevlileri tarafından şiddete uğruyor ve karnını tutarak "Görmüyor musunuz? Hamileyim, beni rahat bırakın." diyerek bağırıyor.

Bunun üzerine görevli "Güvenlik görevlilerine direnme." diyerek yanıt veriyor. Olaya tanık olanlar ise "Kadın hamile görmüyor musunuz." diyerek görevlilere tepki gösteriyor. Yerde karnını tutarak ağlayan kadına, görevlilerin müdahalesinin sürdüğü görülüyor.

Kadının bileti olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilse de metrodaki güvenlik görevlilerinin bilet kontrolü yapma yetkisi olmadığı, yalnızca yolculara rahatsızlık verenlere müdahale edebileceği biliniyor.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından, başka bir aktiviste ulaşan kadın ise bilet aldığını ancak düşürdüğünü ve bunu söylediği esnada şiddete uğradığını söyledi.

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"OLAY IRKÇILIK"

Jallow ise paylaştığı video ile yaptığı açıklamada olayı ırkçılık olarak değerlendirdi.

İsveçli hamile siyahi bir kadına başka bir saldırının daha yaşandığını ve bu tarz saldırılara karşı durmadıkça, hesabını sormadıkça artacağını belirten Jallow, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik görevlilerinin bu aşırı tepkisel tavrı sona ermeli. Onlara karşı oldukça sert ve sesli şekilde konuşan beyaz bir kadına son derece kibar karşılık verdikleri için bu olayın tamamen ırkçılık olduğunu düşünüyorum. Tam manasıyla ne olduğunu söylemem mümkün değil çünkü sorularımı yanıtlamayı reddettiler ama şiddet kullandıkları oldukça açık."

Video 2 binden fazla kez paylaşılırken altına da 2 bin 500'den fazla yorum yapıldı.

Öte yandan Stockholm Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve güvenlik görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya isveç Stockholm

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