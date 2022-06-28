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Metro istasyonunda skandal görüntüler! Çevresindekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

28.06.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Dominic Richardson isimli bir öğrenci, Londra Overground istasyonunda metro beklediği sırada yanındaki kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi. O anlarda çevresindekilere aldırmayan Richardson ve kız arkadaşı görüntülerinin çekildiğinden habersizdi. Richardson annesinin cinsel ilişki videosunu internette görmesi üzerine suçunu itiraf ederek polislere teslim oldu.

Metro istasyonunda skandal görüntüler! Çevresindekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Londra’nın doğusunda bulunan Overground istasyonunda ilginç bir olay yaşandı. Metro bekleyen bir genç bir adam ve kadın çevresindekilere aldırmadan cinsel ilişkiye girdi. Metronun istasyonun yoğun olduğu bir saatte kıyafetlerine çıkartan ikili eylemlerine 90 saniye boyunca devam etti. Metronun gelmesi üzerine kıyafetlerini giyerek olay yerinden uzaklaşan ikilinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Richardson videoyu annesi ve arkadaşları görüp ona söylediğinde öğrendi.

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POLİSE TESLİM OLDU

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Olayın internette popüler olmasından sonra polise teslim olan Richardson kadınla yakınlardaki bir barda tanıştığını ve yüksek promilde alkol aldıklarını söyledi. Highbury Corner Sulh Ceza Mahkemesi, polislerin Richardson'ın alkollü araç kullanmaktan daha önce mahkumiyeti olduğunu ancak benzer bir suç işlemediğini tespit etti.

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Savcı Zara Khan olaya ilşkin olarak “Halkın bir üyesi, bunu cep telefonuna kaydetti ve sanık ile kimliği belirsiz bir kadın arasındaki olayı gösteriyor. Platformda cinsel ilişkiye giriyorlardı.Görüntüleri çeken bayan şok olduğunu ve öfkeli olduğunu söyledi. Elbette suç sabahın erken saatlerinde işleniyor, olay mahallinde ve çevresinde halktan kişiler vardı.Gündüzdü ve okul tatillerinde ve sizi Stansted Havaalanı'na götüren bir rotadaydı. Birçok kişi olaya tanık oldu” dedi.

Richardson'a 60 gün boyunca alkol tüketmeme cezası verildi. Ayrıca 85 sterlin mahkeme masrafı ve 85 sterlinlik bir mağdur ek ücreti ödemesi emredildi.

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Londra
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