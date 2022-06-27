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Seks oyuncakları yok satıyor! Üreticisi tek tek açıkladı: '30 gün sürüyor...'

27.06.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçekçi seks oyuncaklarının üretimi ve tedariğinde dünya çapında bir endüstri lideri olan Inferno Dolls şirketinin sahibi Ben Stroud Çin'in Shenzhen kentindeki fabrikalarında nasıl çalıştıklarını ve işe dair detayları anlattı.

Seks oyuncakları yok satıyor! Üreticisi tek tek açıkladı: '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncaklarının üretiminde bir dünya lideri olan Inferno Dolls'ün sahibi Ben Stroud, Daily Star'a fabrikalarında nasıl çalıştıklarını anlattı. Tayland'da bir kumsalda çalışan ve 20'den fazla personeli ile harikalar yaratan Stroud, yaptıkları işe dair detayları paylaştı.

SEKS OYUNCAĞI YAPMAK 30 GÜN SÜRÜYOR

Inferno Dolls'de her oyuncak gerçek insanlar model alınarak yaratılıyor ve her biri gerçek insan boyunda ve ağırlığında. Ben, her bir parçayı tek tek elleriyle hazırladıklarının altını çizdi ve "Elle bir oyuncak bebek yapmak, eklenecek olan saç veya dövme gibi ekstralara da bağlı olarak, yaklaşık 30 gün sürüyor ve minimum 5 bin sterline mal oluyor. Sonrasında, Çin'deki fabrikamızdan nakliyesi de müşteri için masraflı olabiliyor." dedi.

ÖZEL SİPARİŞLER ALIYORLAR

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Stroud, bir müşterilerinin yakın zamanda erotik film yıldızı Thor Johnson'ın seks bebeğini sipariş ettiğini ancak vücudunda ve penisinde daha fazla kıl bulunan bir versiyonunu talep ettiğini anlattı. Bu tür özel taleplere de cevap verdiklerinin altını çizdi.

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KARALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

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Ancak birkaç gün kullandıktan sonra ürünün çok ağır olduğuna karar veren müşterinin kendilerini şikayet ettiğini söyledi. Bebeklerin insan ağırlığında olduklarını bilmelerine rağmen bu tepkileri ve iade taleplerini almalarının bir tür karalama çalışması olduğunu söyleyen Ben, şimdi bunlarla savaştığını anlattı.

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SADECE ASYA'DA DEĞİLLER

İşlerinin sadece Asya'da olmadığını söyleyen Stroud, İngiltere'de de bir depoları olduğunu söyledi. Dünyanın dört bir yanındaki bayilerine satacakları bebekleri burada sakladıklarını, satın almanın bir parçası olarak onlara nasıl düzgün bir şekilde depolayıp temizleneceğini gösterdiklerini ve aynı zamanda kiralık bebekleri sterilize etmek için de burayı kullandıklarını ekledi.

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''İŞİMİN EN GÜZEL YANI PARA''

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İşiyle ilgili en sevdiği şeyin para olduğunu söyleyen Stroud, insan boyutunda elf bebeklerinden, şişman ve tüylü bebeklere kadar akıllara gelebilecek her şeyi sattığını söyledi. Bu sebeple yakın zamanda yaptıkları anketin sonucunda en çok Piers Morgan'ın seks bebeğinin istenmesine şaşırmadığını da ekledi.


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