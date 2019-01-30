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Metro merdivenlerinde bebek arabasını taşırken düşen anne öldü

BBC BBC
30.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde 22 yaşındaki bir kadın, kızının bebek arabasını taşırken metro girişindeki merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.

Metro merdivenlerinde bebek arabasını taşırken düşen anne öldü

Malaysiya Goodson adlı kadının cesedi, 53. Cadde'deki 7th Avenue İstasyonu'nda platformda bulundu.

Goodson'ın bir yaşındaki kızı Rhylee ise bilinci açık bir halde bulundu ve olay yerinde tedavi edildi. Rhylee'nin ciddi bir yara almadığı ve aileyle olduğu belirtildi.

Olay, New York Metrosu'ndaki basamaksız erişim sorununu yeniden gündeme getirdi.

Goodson'ın erkek kardeşi, Malaysia'nın şehirde alışveriş yaptığını ve bebek arabasında bebekle birlikte çok sayıda alışveriş torbası olduğunu anlattı.

Metropolitan Ulaşım Departmanı Sözcüsü Shams Tarek "Bu, kesinlikle çok üzücü bir olay." dedi.

Yetkililer, olayın nedenini araştırırken, Tarek "sistemimizdeki erişilebilirliği geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

New York'taki 472 metro durağının sadece yüzde 24'ü basamaksız erişilebilir halde.

New York Times'a göre 7th Avenue İstasyonu'nda asansör bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
metro merdiven bebek arabası anne

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