Mynet Trend

Metrobüste cinsel saldırı olayı büyük tepki çekmişti! Karar verildi

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.08.2019 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da metrobüste bir kadına sarkıntılık yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık F.Ö.'nün (37) tahliyesine karar verildi. Söz verilen sanık F.Ö. "Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi.

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık F.Ö. ile şikayetçi N.C. hazır bulundu. Sanık F.Ö.'ye ait pantolon üzerindeki lekenin ne olduğunun, kime ait olduğunun, gerekli inceleme ve mukayeselerin yapılmasına ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, pantolon üzerinde 6 leke görüldüğü, bunlardan birinin sperm hücresi olduğu tespit edildiği belirtildi.

"SANIĞIN ÜST HADDEN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi avukatı Seher Eriş, ATK raporunda sperm lekesine ulaşıldığı belirtildiğini, müvekkili ve sanığın beyanları dikkate alındığında suçun işlendiğinin görüldüğünü belirterek, "Sanığın üst hadden cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

SANIK: SUÇSUZUM

Sanık avukatı Gülcan Karayel de "Müvekkil haksız yere tutuklu kalmaktadır. Dosyadaki rapor lehimizedir. Ayrıca söz konusu görüntülerin izlenmesi talebini biz de yineliyoruz. Ayrıca pantolonun tamamında sperm hücresine ulaşılamaması ilgili ıslaklığın idrar olduğunu doğrulamaktadır. Müvekkil linç kültürüne uğramış durumdadır" diye konuştu. Söz verilen sanık F.Ö. "Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum" dedi. Mahkeme, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne doğru giden metrobüste şüpheli F.Ö.'nün, müşteki N.C.'nin yanına giderek "Sarkıntılık yapmak süretiyel cinsel saldırı" da bulunduğu ve "hakaret" ettiği iddia ediliyor. İddianamede şüpheli F.Ö.'nün 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Şüpheli ilk ifadesinde "Suçlamayı kabul etmiyorum. Müşteki bana bağırdı. Araç içerisindeki kalabalık üstüme gelmesinden korktuğum için altıma idrarımı kaçırdım. Pantolonumda bu nedenle ıslaklık oldu" demişti. (DHA)

Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm Sarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm
Eniştelerini döve döve bu hale getirdilerEniştelerini döve döve bu hale getirdiler
Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine hapis!Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine hapis!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Avcılar Metrobüs cinsel saldırı

En Çok Okunan Trend Haberler

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar

Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar

Koca dehşetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Koca dehşetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Yıllarca kendilerini taciz eden babalarını öldürdüler!

Yıllarca kendilerini taciz eden babalarını öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 2 yorum
NE YAZAM BİLEMEDİM
ohh ne güzel dünya serbest kalsın sapıklığa devam
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut çağrısı!

Eniştelerini hastanelik edinceye kadar dövdüler

Eniştelerini döve döve bu hale getirdiler

Kadın yolcunun kabusu olan muavin kendini böyle savundu: Otobüste gördüm hoşlandım

Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine hapis!

Mersin'de koca dehşeti! Kıyma makinesinde parçalayıp şehrin çeşitli yerlerine atmış

Koca dehşetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Bodrum'da durdurulan otel inşaatları havadan görüntülendi

Bakan 'durdurduk' demişti! İşte son hali...

Elindeki pankartı gören ona sarıldı

Pankartı gören ona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.