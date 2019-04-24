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Metrobüste taciz skandalı! Sapık gözaltına alındı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

Metrobüste cinsel tacize uğrayan kadın, tacizcisini ifşa etti. Kadının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen polis, sapığı gözaltına aldı.

Dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istedi.

Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulundu.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli F.Ö, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi.

Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA: ÜYEMİZ DEĞİL

Metrobüste kadını taciz eden F.Ö.'nün CHP'ye üye olduğu iddia edilmişti. İddianın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi. Kaftancıoğlu, "İstanbul’da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir. Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir. CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır" açıklaması yaptı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

Taciz sonrası sosyal medyada "#MetrobüsteTacizVar" etiketi Trend Topic (TT) olurken, Ekşi Sözlük'te de "23 nisan 2019 metrobüste yaşanan taciz" konusu gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Metrobüs Cinsel Taciz taciz cinsel istismar
 

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dinsiz,Ahlaksız bir yönetimde.bu tür olayların olması normaldir.köpek kuyruk sallıyor.zağar saldırıyor..ben yönetimi kınıyorum.eğitimi kınıyorum.yasaları kınıyorum.
sapığın imamoğlu ile olan resmini de paylaşsaydınız keşke. ama sapık sizin köylü olunca yüzünüde saklamışsınız osman amcanın kimlik numarasına kadar vermiştiniz
Asla Sessiz kalmayın... Kadınlarımız, Kız, Erkek Çocuklarımız Çığlık atın, Sesinizi duyurun... Sessiz kalanlar, Göz yumanlar, Umursamayanlar, Asla Sessiz kalmayalım... Taciz in Mazereti olamaz..!
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