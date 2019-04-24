Metrobüste taciz skandalı! Sapık gözaltına alındı

Dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istedi.
Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulundu.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetti. Şüpheli F.Ö, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürdüğü öğrenildi.
Olayı araştıran polis ekipleri, kadın ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Metrobüste kadını taciz eden F.Ö.'nün CHP'ye üye olduğu iddia edilmişti. İddianın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan açıklama geldi. Kaftancıoğlu, "İstanbul’da dün bir metrobüste yaşanan cinsel taciz olayından sonra sosyal medya platformlarında tacizci şahsın partimize üye olduğu iddia edilmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde zanlının partimize üye olmadığı tespit edilmiştir. Kadına karşı istismar suçunu işleyen kim olursa olsun tavrımız bu konuda nettir. CHP olarak önceliğimiz kadına karşı şiddet ve istismar vakıalarında kadının üstün menfaatini korumaktır" açıklaması yaptı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER
Taciz sonrası sosyal medyada "#MetrobüsteTacizVar" etiketi Trend Topic (TT) olurken, Ekşi Sözlük'te de "23 nisan 2019 metrobüste yaşanan taciz" konusu gündem oldu.
metrobüste yaşanan taciz olayını şimdi gördüm. çüş diyorum. Gerekli cezalar verilmediği sürece bu sapıklar toplum içinde elini kolunu sallaya sallaya gezmeye devam edecek! insanlar sokağa çıkmaya korkar hale geldi! #MetrobüsteTacizVar— Levent (@fevrisosyolog_) 23 Nisan 2019
Ne yapacağız; tacize-tecavüze de mi alışacağız? Birkaç sene önce aynı şey başıma geldi; adama vurdum, bağırdım, otobüsü birbirine kattım da 1 kişinin sesi çıkmamıştı herkes öylece izlemişti... Artık durum bu olmamalı. Sesimizi duyuracağız, susmayacağız!#MetrobüsteTacizVar— Ebru Esen (@ebru__esen) 23 Nisan 2019
#MetrobüsteTacizVar Allahım ülkenin düştüğü hale bak yazıklar olsun. Dün 5 yaşındaki çoçuğa iki kişi tecavüz et bugün kadına metrobüste taciz et. Allah sizi kahru perişan etsin sabah sabah #çarşamba— Melek ???????? Bekir ????❤️ (@melekmelek89) 24 Nisan 2019
Kanım dondu, gökten lanet yağıyor sanki... #metrobüstetacizvar— Hilal (@havacihanim) 23 Nisan 2019
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