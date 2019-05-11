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Metrobüste yer kavgası kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 11.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde metrobüse binen 2 şahıs, körük bölümündeki yer nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine küfürler yağdıran şahıslardan biri diğerine, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etti. Kameralara yansıyan kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde E-5 Karayolu Sefaköy mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre Sefaköy istasyonundan metrobüse binen 2 kişi, yer olmaması nedeniyle araçların birbirine bağlanması sağlayan körüğe geldi. Burada şahıslar yer nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar küfür etmeye başladı. Tansiyonun bir anda yükseldiği olayda vatandaşlar araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Ancak körükte tutulan genç küfür etmeyi sürdürerek çevresindeki demir parçalarına vurmaya başladı. Uzaklaştırılan gencin karşılık vermeye devam etmesi üzerine körükteki genç, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etmeye başladı.

Bir süre birbirlerini tehdit ederek küfürleşen gençleri vatandaşlar ayırdı. Yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sefaköy Metrobüs kavga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sanki babanızın malını paylaşamıyorsunuz.....
izlediklerimizin dinlediklerimizin nefret söylemleri kemiklerimize kadar işlemiş durumda. ama unulmasın onlar korumalarla en iyi şartlarda ikamelerine devam edecek biz ise onların hesaplarına birbirimize saldıracağız. akıllı ve uyanık olun ayrıca saygılı
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