MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Mevlana dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Mevlana dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

16.06.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlana Celaleddin Rumi dizisi oyuncuları ve konusu merak edildi. TRT1'de cuma akşamları ekrana gelecek olan dizi bu akşam ilk bölümü ile izleyiciyle buluştu. Bülent İnal'ın başrolünde olduğu dizinin bölümleri oldukça merak ediliyor. Peki, Mevlana dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Mevlana dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Mevlana Celaleddin Rumi dizisi ile birlikte son dönemde oldukça popüler olan biyografi dizilerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. TRT1'de her hafta cuma günleri ekrana gelecek olan diziye ilgi oldukça yüksek. Payitaht Abdülhamit'ten sonra Mevlana Celaleddin Rumi dizisi ile ekrana dönen Bülent İnal'ın performansı da merak ediliyor. İşte Mevlana dizisi oyuncuları ve konusu...

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak, Devrim Özkan, Nilay Deniz, Levent Can, Burak Can, Yusuf Çim, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Ushan Çakır, Mert Karabulut, Gizem Aydın, Can Nergis, Turgay Aydın ve Haluk Piyes gibi birbirinden iddialı isimler yer almaktadır.

ezgif.com-webp-to-jpg (24)

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayan dizide, Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Hz. Mevlana'nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti'nin değişim sürecine de tanıklık ediliyor.

0x0-1686927813638

Doğduğu toprakları Moğol işgali nedeniyle terk ederek Batı'ya doğru yola çıkan Sufi şair Rumi'nin asıl yolculuğu, yaratıcısıyla daha derin bir bağlantı kurarak hayattaki gerçek amacını öğrenme isteği ve kendini anlama felsefesi olacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisi seyirciyle buluştuBaşrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisi seyirciyle buluştu
Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"
Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...Çocuk oyuncunun annesiyle evlenmişti! Evlilikte büyük kriz...
Anahtar Kelimeler:
trt1 yayın akışı Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Büyükelçiliklere yeni atama! Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

Büyükelçiliklere yeni atama! Dışişleri Bakanı Fidan yeni görevleri tebliğ etti…

Araç sahipleri dikkat! İBB teklif etti: İSPARK ücretlerine büyük zam yolda

Araç sahipleri dikkat! İBB teklif etti: İSPARK ücretlerine büyük zam yolda

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Fenerbahçe transfer döneminde boş durmuyor!

Fenerbahçe transfer döneminde boş durmuyor!

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

GÜNÜN VİDEOSU

23 yıldır üzerindeki şortuyla kanyonda yaşayan 'Arapgirli Tarzan': "Sezonumu açtım klarnet çalıp söylüyorum"
23 yıldır üzerindeki şortuyla kanyonda yaşayan 'Arapgirli Tarzan': "Sezonumu açtım klarnet çalıp söylüyorum"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.