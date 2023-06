MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU: Mevlana dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Mevlana Celaleddin Rumi dizisi ile birlikte son dönemde oldukça popüler olan biyografi dizilerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. TRT1'de her hafta cuma günleri ekrana gelecek olan diziye ilgi oldukça yüksek. Payitaht Abdülhamit'ten sonra Mevlana Celaleddin Rumi dizisi ile ekrana dönen Bülent İnal'ın performansı da merak ediliyor. İşte Mevlana dizisi oyuncuları ve konusu...

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Kaan Yıldırım, Ahu Türkpençe, Mehmet Ali Nuroğlu, Mert Turak, Devrim Özkan, Nilay Deniz, Levent Can, Burak Can, Yusuf Çim, Baki Davrak, Burç Kümbetlioğlu, Ushan Çakır, Mert Karabulut, Gizem Aydın, Can Nergis, Turgay Aydın ve Haluk Piyes gibi birbirinden iddialı isimler yer almaktadır.

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1242 yılında Moğolların Erzurum'u kuşatmasıyla başlayan dizide, Selçuklu Devleti'nin içinde bulunduğu çalkantılı dönemde Hz. Mevlana'nın içsel yolculuğu ile birlikte Selçuklu Devleti'nin değişim sürecine de tanıklık ediliyor.

Doğduğu toprakları Moğol işgali nedeniyle terk ederek Batı'ya doğru yola çıkan Sufi şair Rumi'nin asıl yolculuğu, yaratıcısıyla daha derin bir bağlantı kurarak hayattaki gerçek amacını öğrenme isteği ve kendini anlama felsefesi olacaktır.