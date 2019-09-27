Mevsim geçişlerinde beslenmeye dikkat

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Tuğçe Korkut, sonbahar aylarında nasıl beslenilmesi gerektiği konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. Vitamin ve minerallerin metabolizmanın düzenli işleyişini sağlayan yapı taşları olduğunu belirten Korkut, "Özellikle D ve B12 vitaminleri toplumda en çok eksikliği görülen vitaminlerdir. Bu vitaminlerin vücutta eksikliği, kronik yorgunluklara, hafıza güçlüklerine ve bağışıklığın düşmesine sebep olur" dedi. MEVSİM GEÇİŞLERİNDE HASTA OLMAMAK İÇİN NASIL BESLENİLMELİ? Korkut, C vitamini en güçlü antioksidanlardandır diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, yeşil biber, kırmızı kapya biber, maydanoz, greyfurt, limon ve nar tüketerek, C vitamini alımını artırmalıyız. Gerektiğinde güvenilir bir markanın gıda takviyesi kapsül ester-C vitamini formunda alınabilir. Vitaminlerin yanı sıra, çinko, magnezyum ve selenyum metabolizmanın sağlıklı olması için gerekli önemli minerallerdendir. Mevsim geçişlerinde eksikliği olabilecek bu mineralleri yerine koymak için, kavrulmamış yağlı tohumlardan; ceviz, badem, fındık yeteri kadar tüketilmelidir. Ek olarak, besin desteklerinden balık yağı olarak bilinen omega-3, vücutta enerji üretmek için gereklidir. Takviye olarak alınması bağışıklığı güçlendirir" şeklinde konuştu.

LİFLİ GIDALAR KABIZLIĞI ÇÖZEBİLİR Sindirim sistemi sağlığı için lifli gıda tüketimine dikkat çeken İrem Tuğçe Korkut, "Lif, besinlerin içinde bulunan, sindiremediğimiz bir kısımdır. Lif, barsak hareketlerini hızlandırır ve mevsim geçişlerinde yaşanan kabızlık sorununu çözer. Günlük lif ihtiyacı yaklaşık olarak 25-35 gramdır. Sebzeler, az şekerli meyveler, kuru baklagiller iyi bir lif kaynağıdır. Bunun dışında mevsiminde yetişen kök sebzelerin posa kaynağı daha fazladır. Lifli gıdalardan zengin beslenerek, günlük lif ihtiyacımızı karşılamalıyız" şeklinde konuştu. ÖDEM İÇİN BOL SU İÇİLMELİ

Sonbaharda hava sıcaklığının düşmesi ile susuzluk hissinin azalabileceğini ifade eden Korkut, "Susuzluk hissi oluşmasa dahi su içmemize özen göstermeliyiz. Yeterli su içip içmediğimizi anlamanın en iyi yolu idrar renginizi kontrol etmektir. Eğer idrar rengi açık ise yeterli su içiyoruz demektir. Yeterli su alımı ile halsizlikler azalır, baş ağrıları oluşmaz ve kendimizi enerjik ve istekli hissederiz. Ayrıca mevsim geçişlerinde vücutta oluşabilecek dolaşım problemlerinden kaynaklı ödemden kurtulmanın yolu bol bol su içmektir" dedi.