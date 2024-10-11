Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Mevzular Açık Mikrofon'da salon gözyaşlarına boğuldu! Annenin anlattıkları kahretti: '100 gün önce...'

Mevzular Açık Mikrofon'da salon gözyaşlarına boğuldu! Annenin anlattıkları kahretti: '100 gün önce...'

11.10.2024 22:00
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bakırköy'de silahla bir kadını öldüren kişi intihar etti

Bakırköy'de silahla bir kadını öldüren kişi intihar etti

Halit Bayşu'nun cenazesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Halit Bayşu'nun cenazesinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

İçerik devam ediyor
Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.10.2024 22:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevzular Açık Mikrofon'un son bölüm tanıtımı sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde yer alan annenin sözleri salonu gözyaşlarına boğdu. "Ben sadece boşanmak istedim" diyen anne, 100 gün önce çocuklarının babaları tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel programının tanıtımı paylaşıldı. Programda son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetleri, şiddet ve taciz olayları konusu ele alındı. Ünlü isimlerin de yer aldığı programın paylaşılan bir bölümünde bir annenin anlattıkları salonu gözyaşlarına boğdu.

4

"SADECE BOŞANMAK İSTEMİŞTİM"

2 çocuğunun babaları tarafından öldürüldüğünü ifade eden anne, "100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-11 215726

İşte salonu gözyaşlarına boğan o sözler:

"Ben 6284'ü de bilmem İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem... Ben 2 çocuk annesiyim, hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. 2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim."

Ekran görüntüsü 2024-10-11 215746

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadına şiddet
En Çok Okunan Trend Haberler
Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia: "O parayı savunmada kullanmayacaklar..."

Fatih Portakal'dan dikkat çeken iddia: "O parayı savunmada kullanmayacaklar..."

Salon gözyaşlarına boğuldu! Annenin anlattıkları kahretti: '100 gün önce...'

Salon gözyaşlarına boğuldu! Annenin anlattıkları kahretti: '100 gün önce...'

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Kendilerini insanlığa adadıklarını söylediler! 'Yatak odası tavsiyesi'

Kendilerini insanlığa adadıklarını söylediler! 'Yatak odası tavsiyesi'

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.