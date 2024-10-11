Mevzular Açık Mikrofon'da salon gözyaşlarına boğuldu! Annenin anlattıkları kahretti: '100 gün önce...'

Mevzular Açık Mikrofon 6284 Özel programının tanıtımı paylaşıldı. Programda son dönemde art arda yaşanan kadın cinayetleri, şiddet ve taciz olayları konusu ele alındı. Ünlü isimlerin de yer aldığı programın paylaşılan bir bölümünde bir annenin anlattıkları salonu gözyaşlarına boğdu.

"SADECE BOŞANMAK İSTEMİŞTİM"

2 çocuğunun babaları tarafından öldürüldüğünü ifade eden anne, "100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim" dedi.

İşte salonu gözyaşlarına boğan o sözler:

"Ben 6284'ü de bilmem İstanbul Sözleşmesi'ni de bilmem... Ben 2 çocuk annesiyim, hala anneyim. 100 gün önce benim çocuklarım babaları tarafından melek oldu. 2 çocuğum babaları tarafından öldürüldü. 100 gündür atamadığım çığlığı atmaya geldim buraya. Ben sadece boşanmak istemiştim."