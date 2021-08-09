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Meyve ve sebze nasıl yıkanmalı? Meyve ve sebzenin temiz olduğunu nasıl anlarsınız?

09.08.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyve veya sebzelerin sabunla yıkanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Sabunla yıkamak hijyenden ziyade mide bulantısı, ishal, karın ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Uzmanlar, soğuk ve akan su altında sebze ve meyvelerin yıkanmasını önermektedir. Kabuğu sert ve pürtüklü olan kavun, havuç veya ananas yenilecekse, temiz, sert ve kalın bir fırça ile yıkama öncesi, fırçalanabilir” dedi.

Meyve ve sebze nasıl yıkanmalı? Meyve ve sebzenin temiz olduğunu nasıl anlarsınız?

Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vedat Göral, meyve ve sebze temizliğinin püf noktasını açıkladı. Prof. Dr. Göral, Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) meyve ve sebzeleri; sabun, deterjan veya ticari ürün ile yıkanmamasını önerdiğine söyleyerek, “Meyve veya sebzeleri sabunla yıkamak, hiçbir şekilde yardımcı olmayacak, aksine mide bulantısı, ishal, karın ağrısı gibi daha fazla sağlık sorunu oluşturacaktır. Uzmanlar, soğuk ve akan su altında sebze ve meyvelerin yıkanmasını önermektedir. Kabuğu sert ve pürtüklü olan kavun, havuç veya ananas yenilecekse, temiz, sert ve kalın bir fırça ile yıkama öncesi, fırçalanabilir. Meyve ve sebzeleri kestiğinizde, derideki kir veya mikroplar içine girebileceğinden, kabuğunu yemeseniz bile ürünü, akan su altında yıkamanızı veya ovmanızı önerirler. Ayrıca hazırlamadan veya yemeden önce, hasarlı veya çürük bölgelerin kesilmesi gerekir. Meyve ve sebzeleri kurutmak için temiz bir kağıt havlu kullanılabilir. Marketteki ürünleri ve diğer yiyecekleri elledikten sonra, ellerinizi yıkamak da çok önemlidir” dedi.

“ISPANAK GİBİ YEŞİLLİKLERİ SU KABINDA DÖNDÜRÜN”

Ispanak, pırasa veya çok fazla kir içerebilen diğer yapraklı yeşilliklerin nasıl temizlenmesi gerektiğini de Prof. Dr. Göral, şöyle açıkladı: "Böyle ürünleri büyük bir soğuk su kabına koyun, döndürerek kumu çıkarın ve suyunu boşaltın. Yiyecekte kum veya kir varsa, bu işlemi birkaç kez yapmalısınız. Sebzeler, sabunla yıkanmamalıdır. Çünkü sabun kalıntıları, gıdanın lezzetini bozabilir ve ayrıca sabun kırıntıları, devamlı alındığında, sindirim sisteminde rahatsızlıklara yol açabilir. İdeali soğuk akan suda durulayarak ve ovalayarak, sebze ve meyvelerimizi yıkamalıyız. Sıcak su, gıda ürününde solmaya ve hasara neden olabilir. Gıda güvenliği uzmanları, akan soğuk suda ve durulayarak yıkamanın, bu şekilde gıda ile bulaşacak bakteri ve virüslerin, yüzde 90 ila 99’unun temizleneceğini belirttiler. Ayrıca meyve ve sebzelerinizi market veya pazardan eve gelir gelmez yıkamak yerine, yemeden önce durulanması önerilir. Çünkü hemen durulamak, ürünlerinizin daha hızlı bozulmasına neden olabilir. Ancak eve gelir gelmez ürünlerinizi yıkamak, kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyorsa, bu iyi bir seçenek olabilir. Sirke ile yıkama da önerilmez, hem pahalı bir işlem olup, hem de gıdaların lezzetini olumsuz etkileyebilir".

(İHA)

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