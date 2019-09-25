Meyveli etiketiyle satılan süt ve süt ürünlerine dikkat

Süt grubunda yer alan başlıca besinler; süt, yoğurt, kefir ve peynirdir. Süt grubu besinler; protein, kalsiyum ve B12 vitamini başta olmak üzere birçok besin öğesinin önemli kaynağıdır. Süt grubunda bulunan kalsiyumun diğer besinlerde bulunan kalsiyuma kıyasla insan vücudu tarafından daha iyi kullanıldığını biliyoruz. Kalsiyum, kemik-diş sağlığının devamı ve gençlik döneminde kemik mineral içeriğinin desteklenmesinde rol alan en önemli öğedir.

BESLENMENİN TEMEL KAYNAĞI KALSİYUM

Beslenmemizin temel kalsiyum kaynağını ise süt ve süt ürünleri oluşturuyor. Süt ve süt ürünlerinin içerdiği kaliteli protein her yaş grubunda vücudun çalışması; çocukluk döneminde büyüme, yetişkinlikte ise doku onarımının sağlanması için gereklidir. Bu grupta yer alan B vitaminleri ise, başta kırmızı kan hücreleri ve sinir hücreleri olmak üzere vücutta önemli işlevlere sahiptir.

MEVCUT SAĞLIK DURUMUNA GÖRE SÜT ÜRÜNLERİ TERCİH EDİLMELİ

Süt ve süt ürünleri yağ içeriği yönünden de zengin bir grup. Doymuş yağ ve kolesterol ile birlikte yağda eriyen A vitaminini de içeriyorlar. Süt ürünün içerdiği yağ miktarı tercih edilen çeşide göre değişiyor; kaşar peynirinin yağ içeriğinin çok yüksek olduğunu görürken lor peynirinde çok daha düşük yağ miktarı görüyoruz. Dolayısıyla kişiler mevcut sağlık koşullarına göre tercih edecekleri süt grubu çeşidini beslenme ve diyet uzmanlarıyla birlikte değerlendirmeliler. Peynirlerin ise genel itibariyle tuz içeriğinin yüksek olduğunu tuz kısıtlaması yapması gereken bireylere hatırlatmakta fayda var.