Meyveli frappe tarifi yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak! İşte meyveli frappe yapımı

Meyveli frappe tarifi için gerekli malzemeleri elde etmek oldukça kolaydır. Aslında meyveli frappe tarifinde her zaman evinizde bulunan ya da manav ve marketlerden rahatça ulaşabileceğiniz, istediğiniz herhangi bir meyveyi kullanabilirsiniz. Biz bugün çilek, portakal, elma ve üzümün içerisine biraz zencefil koyarak meyve frappe yapacağız.

Meyveli frappe tarifinde yukarıda saydıklarımızın yanı sıra kivi, ahududu, frambuaz, böğürtlen yaz aylarında gayet iyi olmaktadır. Ayrıca muz, ananas gibi meyveler de kullanılabilir. Konsantre meyve suyu da kullanılması gereken malzemeler arasındadır.

MEYVELİ FRAPPE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Meyveli frappe tarifi için yarım dilim yeşil elma, iki üç tane kırmızı üzüm, kabuğu soyulmuş yarım bir portakal, 4-5 parça çilek ve çok az zencefil blender içerisine atılır.

için yarım dilim yeşil elma, iki üç tane kırmızı üzüm, kabuğu soyulmuş yarım bir portakal, 4-5 parça çilek ve çok az zencefil blender içerisine atılır. Üzerine bir miktar elma suyu dökülür.

Ardından blenderda karıştırılır.

Meyveli frappe yapılışında meyvelerin iyice parçalanması için, biraz uzun süre çekilmelidir.

meyvelerin iyice parçalanması için, biraz uzun süre çekilmelidir. Büyük geniş bir bardağa bol buz konur.

Bardağa, bir miktar şeftali suyu doldurulur.

Püre kıvamına gelmiş meyveleri ekledikten sonra servise hazır olacaktır.

MEYVE FRAPPE NASIL SERVİS EDİLİR?

Meyve frappeyi servis etmek için blenderda çekilen meyveler, şeftali suyunun üzerine konur.

için blenderda çekilen meyveler, şeftali suyunun üzerine konur. Elmadan ufak bir süs yapılabilir. Yarım dilim kabuklu yeşil elma, ince ince kesilir. İçlerinden kürdan geçirilir. Ardından bardağın üzerine yerleştirilir.

Afiyet olsun.



