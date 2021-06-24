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Meyveli frappe tarifi yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak! İşte meyveli frappe yapımı

24.06.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meyveli frappe tarifi aslında hayatımıza soğuk kahve tarifleri ile girdi. Kahve tutkusundan vazgeçemeyenlerin yaz aylarında hazırladığı frappe meyveli olarak da yapılabiliyor. Meyveli frappe tarifinde kahve yerine malzemeler değiştirilerek taze meyvelere yer veriliyor. Peki meyveli frappe nasıl yapılıyor? İşin sırrı meyvelerin içine eklediğiniz meyve suyunda! Konsantre meyve suyu da kullanılarak hazırlanan meyveli frappe tarifi ile yazın ünlü kafelerdekinden farksız tatlar elde edebilirsiniz.

Meyveli frappe tarifi için gerekli malzemeleri elde etmek oldukça kolaydır. Aslında meyveli frappe tarifinde her zaman evinizde bulunan ya da manav ve marketlerden rahatça ulaşabileceğiniz, istediğiniz herhangi bir meyveyi kullanabilirsiniz. Biz bugün çilek, portakal, elma ve üzümün içerisine biraz zencefil koyarak meyve frappe yapacağız.

Meyveli frappe tarifinde yukarıda saydıklarımızın yanı sıra kivi, ahududu, frambuaz, böğürtlen yaz aylarında gayet iyi olmaktadır. Ayrıca muz, ananas gibi meyveler de kullanılabilir. Konsantre meyve suyu da kullanılması gereken malzemeler arasındadır.

MEYVELİ FRAPPE TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • Meyveli frappe tarifi için yarım dilim yeşil elma, iki üç tane kırmızı üzüm, kabuğu soyulmuş yarım bir portakal, 4-5 parça çilek ve çok az zencefil blender içerisine atılır.
  • Üzerine bir miktar elma suyu dökülür.
  • Ardından blenderda karıştırılır.
  • Meyveli frappe yapılışında meyvelerin iyice parçalanması için, biraz uzun süre çekilmelidir.
  • Büyük geniş bir bardağa bol buz konur.
  • Bardağa, bir miktar şeftali suyu doldurulur.
  • Püre kıvamına gelmiş meyveleri ekledikten sonra servise hazır olacaktır.

MEYVE FRAPPE NASIL SERVİS EDİLİR?

  • Meyve frappeyi servis etmek için blenderda çekilen meyveler, şeftali suyunun üzerine konur.
  • Elmadan ufak bir süs yapılabilir. Yarım dilim kabuklu yeşil elma, ince ince kesilir. İçlerinden kürdan geçirilir. Ardından bardağın üzerine yerleştirilir.

Afiyet olsun.


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