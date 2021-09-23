Mezuniyet pozuna gelen yorumlar çıldırttı! ''Seks kölesi mi?''

Sosyal medyada epey gündem olan 'Kazandı- Kaybetti' akımına, bu defa genç bir kız farklı bir şekilde dahil oldu. Mezuniyet pozunu paylaşıp, iş hayatının bir köle kazandığını belirten genç kıza yapılan ahlaksız yorumlar pes dedirtti.

Genellikle kendi alanında iş bulamadığı için yurt dışına çıkmayı tercih eden gençler, 'kazandı-kaybetti' diyerek, yaşadıkları gelişmeleri kısa yoldan takipçileriyle paylaşabildikleri bir akım geliştirdi.

Bu akım gençler arasında o kadar ses getirdi ki, birçok kişi Türkiye'ye vedasını aynı akımla paylaştı.

Genç bir kız ise üniversite mezuniyet fotoğrafını paylaşarak akımı farklı bir şekilde değerlendirdi.

Genç kızın mezuniyet pozuna gelen ahlaksız yorumlar ise mide bulandıran cinstendi. İşte o yorumlar:



