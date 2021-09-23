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Mezuniyet pozuna gelen yorumlar çıldırttı! ''Seks kölesi mi?''

23.09.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde sosyal medyada gençler arasında popüler olan ''kazandı-kaybetti'' akımı, bu defa çirkin yorumlara sahne oldu. Yeni mezun bir genç kızın, Twitter'da mezuniyet fotoğrafını paylaşması sonrası, genç kızın paylaşımına çirkin yorumlar yapıldı.

Mezuniyet pozuna gelen yorumlar çıldırttı! ''Seks kölesi mi?''

Sosyal medyada epey gündem olan 'Kazandı- Kaybetti' akımına, bu defa genç bir kız farklı bir şekilde dahil oldu. Mezuniyet pozunu paylaşıp, iş hayatının bir köle kazandığını belirten genç kıza yapılan ahlaksız yorumlar pes dedirtti.

Genellikle kendi alanında iş bulamadığı için yurt dışına çıkmayı tercih eden gençler, 'kazandı-kaybetti' diyerek, yaşadıkları gelişmeleri kısa yoldan takipçileriyle paylaşabildikleri bir akım geliştirdi.

Mezuniyet pozuna gelen yorumlar çıldırttı! ''Seks kölesi mi?''

Bu akım gençler arasında o kadar ses getirdi ki, birçok kişi Türkiye'ye vedasını aynı akımla paylaştı.

Mezuniyet pozuna gelen yorumlar çıldırttı! ''Seks kölesi mi?''

Genç bir kız ise üniversite mezuniyet fotoğrafını paylaşarak akımı farklı bir şekilde değerlendirdi.

Mezuniyet pozuna gelen yorumlar çıldırttı! ''Seks kölesi mi?''

Genç kızın mezuniyet pozuna gelen ahlaksız yorumlar ise mide bulandıran cinstendi. İşte o yorumlar:

Mezuniyet pozuna gelen yorumlar çıldırttı! ''Seks kölesi mi?''


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