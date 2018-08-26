MFÖ'dan Cem Yılmaz'a: Bize ihanet ettin

Bayramı Bodrum’da geçiren Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, önceki akşam MFÖ’nün Bodrum’daki konserini izlemeye gitti. Yakın arkadaşı Yılmaz’ın seyirciler arasında olduğunu gören Mazhar Alanson, konser boyunca sık sık ünlü komedyene takıldı.

Gecenin sonlarına doğru da ona “Kenan Doğulu ile birlikte çalıyorsun, bunu ihanet kabul ediyorum” diye seslenip sahneye davet etti.

Seyircilerin alkışları arasında sahneye çıkan Cem Yılmaz, “60’tan 2018’e gençlerin ümidi oldular. Hani söylerler ya Mazhar, Fuat, Özkan. Biz onları bu kadar zannederiz. Alakası yok. Bir bu kadar da yerin altında” dedikten sonra darbukayı eline aldı.

Çok geçmeden ondan vazgeçip baterinin başına geçen Yılmaz, “Ele Güne Karşı” şarkısını MFÖ ile birlikte seslendirdi. Finalde ise grubun yeni üyesi olmaya aday olduğunu dile getirdi.

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile evlilik planları yapmaya başladıkları iddiasıyla ilgili “Öyle bir şey yok şu an” dedi.



