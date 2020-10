MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Başkan Görmen; “Azerbaycan Türklüğün öz yurdudur”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Halil Görmen; Azerbaycan Türklüğün öz yurdu olduğunu söyleyerek, Azerbaycan’ da sivil halkın üzerine bomba atan Ermenistan’a tepki gösterdi.

Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan Türklüğünün öz yurdu, vazgeçilmez hakkı olduğunu altını çizen Başkan Görmen; “Bu hakkın, hak sahibiyle buluşması can pahasına da olsa sağlanması gerekmektedir. Katil ve terör devleti olan Ermenistan’ı nefretle lanetliyorum” dedi. Azerbaycan’da sivil halkın üstüne bomba yağdıran Ermenistan’a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylediği sözleri hatırlatarak; “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi. Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan’ız ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz” diye konuştu.

Başkan Görmen ; “Ermeni çeteleri geçmişte ne yaptıysa, bugünde aynısını yapmaktadır. Ermenistan döktüğü kan ile boğulmalıdır. Dün Genel Başkanımız Ermenistan’a ateş püskürmüştür. Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği her söz biz milliyetçi camianın içeresinde hissettiği duygulardır. Ermeni çeteleri Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişletmektedir. Katliamcı Ermeni zihniyeti geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarlamaktadır” dedi.

Ermenistan zalim ve cani olduğunun altını çizen MHP Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen; “Ermenistan döktüğü kanda boğulmaktadır. Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılmasının tarihi zorunluluk olduğunu belirten liderimizi destekliyoruz. Bu konunun hayat memat meselesi olduğunu söyleyen Liderimizin yanında dimdik ayaktayız. Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edileceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ’da ağır hezimetler alınca Azerbaycan topraklarına füze saldırıları başlattığını ifade eden Başkan Görmen; “Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti konumundaki Gence’ye füze saldırısı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugüne kadar saldırılarda 22 kişinin hayatını kaybettiğini 74 kişinin yaralandığını duyurdu. Bu bizim içimizi yakıyor. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli attığı Twit ile Ermenistan’a ateş püskürttü. Sayın Bahçeli Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence’ye alçakça saldırı düzenlemesi, sivil ve masum soydaşlarımızı hedef alması insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarıdır. Ermenistan devleti bir kez daha zulüm saçan yüzünü göstermiştir." ifadelerini kullanmıştı.” diye konuştu

Görmen; “Bu gelişmeler karşısında, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılması şart olduğunu ifade eden Sayın Genel Başkanımız, ‘ tarihi zorunluluktur, çok acil bir ihtiyaçtır, deyim yerindeyse hayat memat konusudur. Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edilecektir. Böylelikle Azerbaycan’ın haklı, hukuki, meşru ve beka mücadelesi daha da güç ve derinlik kazanacaktır’ demiştir. Her sözünün arkasında olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan’ız ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz” dedi.