MHP'li Metin Özkan'ın canlı yayındaki sözleri olay oldu! Hande Fırat'ın zor anları

CNN Türk'te Hande Fırat'ın moderatörlüğündeki Gece Görüşü programında CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile MHP'li Metin Özkan arasında Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupla ilgili sert tartışmalar yaşandı.

Özkan, Trump'ın mektubuyla ilgili, "Mektup gönderene g....ş zaten." ifadelerini kullandı. Metin Özkan'ın bu sözleri karşısında moderatör Hande Fırat ne yapacağını şaşırdı.

HANDE FIRAT DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

"İfade için de bir küçük özür dileyelim" diyen Fırat durumu toparlamaya çalışsa da Özkan, "Bunun ağır bir ifadesi yok. Halkımızın içinden geçeni söylüyorum ben" diyerek sözlerinin arkasında olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı, 9 Ekim 2019 tarihini taşıyan skandal mektubu ortaya çıkmıştı. Trump, mektubunda Erdoğan'ın, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD- YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki terörist Ferhat Abdi Şahin ile müzakere etmesini istemişti.

Trump mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG'nin silahlı birliklerinin başındaki kod adı "Şahin Cilo", asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan, ancak kendisini Amerikalılar'a "General Mazlum Kobani" diye tanıtan teröristle müzakereye oturmasını önermişti.