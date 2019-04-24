MHP Lideri Bahçeli'ye çok özel tespih

Geçen hafta Antalya'da kampa giren MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Kastamonu İl Başkanı Yüsek Aydın tarafından özel tasarım tespih hediye edildi.
Tespih ustası Aydoğan Kargacıoğlu tarafından Bahçeli için yapılan tesbihte, habbeler için büyük köpek balığı fosili, imame için su aygırı, fren için balina dişi, ayraç ve duraklar için kılıç balığı kılıcı, sistem arası habbeler için deniz kaplumbağası, hitame ve sarkaç içinde mors dişi özü ve minesi kullanıldı.
MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "Liderimiz Devlet Bahçeli Antalya'da kendilerine Kastamonu adına verdiğimiz tespihi kabul ederek bizleri onurlandırdı" dedi.
(DHA)
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