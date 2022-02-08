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  4. Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

08.02.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mia Khalifa, cesur sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Khalifa'nın tangalı pozlarına kısa sürede 2 milyonun üzerinde beğeni yağdı.

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Bir dönem yetişkin film sektöründe yer alan Mia Khalifa, şimdilerde iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Mia Khalifa, bu defa tangalı pozlarıyla olay yarattı.

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Mia Khalifa'nın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Beyrut doğumlu fenomen Mia Khalifa, ülkesinde yaşanan dinsel çatışmalar nedeniyle ABD'ye yerleşti.

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Bir dönem cinsel içerikli filmlerde kamera karşısına geçen Khalifa, yer aldığı filmlerde tesettür taktığı için ölüm tehditleri almaya başladı.

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sektörü bırakan Khalifa, sonrasında hukuki danışmanlık, muhasebecilik ve sunuculuk yaparak geçimini sağladı.

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Geçmişte 2 evlilik gerçekleştiren Mia Khalifa, şimdilerde müzisyen Jhay Cortez ile birlikte.

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü


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Mia Khalifa
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