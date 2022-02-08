Mia Khalifa tangalı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Bir dönem yetişkin film sektöründe yer alan Mia Khalifa, şimdilerde iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Mia Khalifa, bu defa tangalı pozlarıyla olay yarattı.

Instagram'da 30 milyona yakın takipçisi bulunan Mia Khalifa'nın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Beyrut doğumlu fenomen Mia Khalifa, ülkesinde yaşanan dinsel çatışmalar nedeniyle ABD'ye yerleşti.

Bir dönem cinsel içerikli filmlerde kamera karşısına geçen Khalifa, yer aldığı filmlerde tesettür taktığı için ölüm tehditleri almaya başladı.

Sektörü bırakan Khalifa, sonrasında hukuki danışmanlık, muhasebecilik ve sunuculuk yaparak geçimini sağladı.

Geçmişte 2 evlilik gerçekleştiren Mia Khalifa, şimdilerde müzisyen Jhay Cortez ile birlikte.



