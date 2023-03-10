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Miami’de ifşa olmuşlardı! Danla Bilic'ten Reynmen itirafı

10.03.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz nisan ayında Danla Bilic ve Reynmen’in Miami’de aynı anda tatilde oldukları ortaya çıkmıştı. Ünlü isimlerin beraber olduğu iddiası gündem olmuştu. Fenomen Ala Tokel’in programına katılan Bilic, Reynmen hakkında açıklama yaptı.

Miami’de ifşa olmuşlardı! Danla Bilic'ten Reynmen itirafı

Danla Bilic ve Reynmen’in beraber olduğu iddiası geçtiğimiz aylarda gündemde yer almıştı. Bir süre Miami'de tatil yapan Danla Bilic’in paylaştığı pozun benzerini Reynmen’in de paylaşması akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Reynmen ile fotoğraf çektiren bir hayranının Danla Bilic'i etiketlemesi iddiaları güçlendirmişti.

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Ala Tokel’in Youtube kanalına konuk olan Bilic’e “Reynmen ile acemice aynı yerlerden story attınız. Bir de sen onun gözlüğünü taktın. Bu olaya bir açıklık getirir misin?” diye sordu ve Miami tatilinden Reynmen'in çektiği bir pozu yayınladı.

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İnternet arkadaşlığına önyargılı olduğunu dile getiren Bilic, “İnternette olan internette kalsın. 3-4 tane sevdiğim insan var. Biri sensin, diğeri de Yusuf’tur. Bir ara sadece çok sık görüştük, daha fazla zaman geçirdik. Ama bu çok gizli bir şey değildi.” dedi.

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Ünlü fenomen “Biz dışarıda da hep birlikte dolaştık. Sadece biz telefonu alıp biz şurdayız ve birlikte kahve içiyoruz demediğimiz için insanlar bunlar ne yapıyor dediler. Sen beni iki gün sonra da Yusuf’la görebilirsin.” açıklamasını yaptı.

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Ala Tokel’in “Arkadaşsınız, hep arkadaştınız.” sorusuna ise “Evet.” yanıtını verdi.

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