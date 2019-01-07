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Michael Eric Metin Türen'e kafa attı, ortalık karıştı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 07.01.2019 21:12 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ortalık karıştı! Darüşşafaka Tekfen ile Türk Telekom arasında oynanan maçta oyuncular sert bir tartışma yaşarken Michael Eric, Metin Türen'e kafa attı.

Michael Eric Metin Türen'e kafa attı, ortalık karıştı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom maçında gergin anlar yaşandı.

Darüşşafaka hücumunda Michael Eric potaya yönelirken Türk Telekom'dan Ender Arslan Eric'e sert bir faul yaptı. Faul sonrası Eric, Ender Arslan'a sinirlenip topu yüzüne vurdu. Bu hareket sonrası Türk Telekom'dan Metin Türen Eric'e müdahale edince Amerikalı basketbolcu, rakibine kafa attı.

Bu sırada sahadaki diğer oyuncular arasında da gerginlikler yaşandı. Olaylar iki takım benchinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Hakemler Michael Eric'i diskalifiye etti, diğer gerginlik yaşayan isimlere teknik faul vermedi.

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MICHAEL ERIC'TEN AÇIKLAMA

Maçın ardından Michael Eric, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Eric, yaşananlardan dolayı özür diledi.

İşte Eric'in açıklaması;


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Anahtar Kelimeler:
Ender Arslan Michael Eric Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Darüşşafaka Tekfen türk telekom

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