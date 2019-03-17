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Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, intihar mı etti?

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

‘Leaving Neverland' adlı belgeselin ardından bir kez daha cinsel taciz iddialarıyla gündeme gelen ünlü yıldız Michael Jackson'ı kızı Paris Jackson'ın intihara teşebbüs ettiği iddia ediliyor.

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson, intihar mı etti?

‘Leaving Neverland' belgeseliyle gündemde olan Michael Jackson ile ilgili iddialar ve tartışmalar sürüyor. İki bölümlük yaklaşık dört saat süren belgesel, ünlü popçunun 7 ve 10 yaşındaki iki erkek çocuğunu taciz ettiği iddialarına odaklanıyor.

2009 yılında hayatını kaybeden pop yıldızı Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson ise bu gündem yüzünden zor günler geçiriyor. Öyle ki ünlü ismin intihara teşebbüs ettiği konuşuluyor.

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Her ne kadar Paris Jackson iddiaları reddetse de Los Angeles polisi Jackson'ın evinden intihar ihbarı aldığını doğruladı.

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Jackson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlar, yalanlar, yalanlar ve daha çok yalanlar..." diye yazdı.

Paris Jackson'a yakın bir kaynak ise, genç yıldızın "bir kaza" sonrasında hastaneye gittiğini söyledi.

Michael Jackson’ın çocuklara tacizini konu alan belgesel Leaving Neverland, kızı Paris'i çok sarmıştı. 20 yaşındaki Paris Jackson, Twitter'da bir kullanıcının yorumuna cevap verdi. Paris Jackson, "Şu ana kadar savunma adına söylenmemiş ve beni söyleyeceğim bir şey yok" demişti.

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